LEFEBVRE, Pierrette Dostie



Au CHSLD St-Alexandre, le 3 janvier 2023, est décédée à l'âge de 78 ans et 3 mois, Mme Pierrette Dostie, épouse de feu M. Carol Lefebvre, domiciliée à Thetford Mines. Elle laisse dans le deuil sa fille Sophie Lefebvre (Claude Hayfield) ainsi que son petit-fils Cédric Hayfield ainsi que son compagnon M. Claude Chainey. De la famille Dostie, elle était la fille de feu Roland Dostie et de feu Marie-Jeanne Parent, la soeur de feu Gaston, Roger (Ginette Beaudoin), Pierre (Colette Lessard), feu Louise (Réjean Beaudoin) et de Suzanne (Marc Dodier). Sont également touchés par son départ, ses neveux et nièces et de nombreux autres parents et amis (es) dont sa grande amie Mme Gaétane Rosa. Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille le dimanche 29 janvier de 9 h à 11 h 45 auLa famille désire remercier le personnel du 1er étage du CHSLD St-Alexandre pour les bons soins prodigués à Mme Pierrette Dostie. Votre sympathie à la famille peut se traduire par un don au Fonds du Centre d'hébergement St-Alexandre (1651, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, G6G 0C1).