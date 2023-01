FORTIER, Paul-Émile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 janvier 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Paul-Émile Fortier, époux de feu madame Lucille Pouliot. Il était le fils de feu Joseph Fortier et de feu Marie-Ange Laflamme. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi 27 janvier 2023 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Solange, Daniel (Nancy Fournier), Marcel (feu Liette Fleury), Jean-Marc (Fabienne Mercier), Brigitte (Paul Mercier); ses petits-enfants : Jean-Gabriel, Justine, Audrey, Eva, Christine, Véronique, Charles, Joey, Samuel; ses arrière-petits-enfants : Alyson, Charlie-Anne, Rose-Olivia, Felix, Alexia, Maxandre, Annabelle, Philippe, Jackson, Nathan Liana, Éloïc, Florence, Théo et Olivia. Il était le frère de : feu Marguerite (feu Gérard Bégin), Antoinette (feu Amédé Chabot), feu Henri (feu Rollande Roy), feu Arthur (Mariette Roy), Ghislaine (feu Camille Laflamme), Rolande (Jean Tanguay), Raymond (Claire-Hélène Leblond), feu Roger (Rose-Alice Roy) et Victor (feu Patricia Lagrange). De la famille Pouliot, il était le beau-frère de : feu Thérèse (feu Armand Courtemanche), feu Paul-Emile (feu Irène Gagnon), Jeannette (feu Egide Labrecque), Rose-Hélène (feu Grégoire Labrecque), feu Valérien (Alice Gagnon), Lionel (Aline Leblond), feu Bertrand, Adrien (Ginette Poliquin), Arthur (Gilberte Fortier), Marc-André, Madeleine (Denis Brochu), feu Gilles, René (Céline Audet), Lorraine, feu Suzanne (feu Welly Lagrange) et feu Marie. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de bons ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel et aux bénévoles de la résidence Le Fleuribel de Honfleur et au personnel soignant du CLSC Bellechasse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 ou à la fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :