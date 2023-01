PETIT, Guy



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 19 janvier 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Guy Petit, époux de feu madame Marie-Paule Soucy, fils de feu madame Léonide Bellemare et de feu monsieur Jean Petit. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 9 h à 10 h 30.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Yves Bellemare), Claudine (Gabriel Lightbody), Jean (Marie-Josée Saint-Onge), Mariette (Tony Szanto) et Louise (William Carmody); ses petits-enfants : Gabriel-Guy, Félix-Antoine, Alexandra et Théo ; sa belle-sœur Réjeanne (feu Claude Soucy) ainsi que de nombreux neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur : Gaston (feu Georgette Lacerte), Florence (feu Elphège Gendron), Joachim (feu Laurette Rioux); ses beaux-frères et belles-sœurs : Maurice Soucy (feu Estelle Lapointe), père franciscain Wilfrid Soucy, Jacques Soucy (feu Cécile Clouâtre), Jean-Louis Soucy (Murielle Lapointe) et Yvon Soucy, prêtre. La famille tient à remercier tous les membres du personnel (du CLSC Sainte-Foy-Sillery, De Cap-Diamant et de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale) qui ont facilité par leurs actions et leurs soins le respect de ses volontés au cours des 15 derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Archidiocèse de Québec, la Fondation canadienne des maladies du rein et Fondation des Amis du Jeffery Hale Saint Brigid's Home - soins palliatifs.