ROY LEMELIN, Réjane

Le 5 janvier 2023, au CHSLD de Saint-Raphaël, entourée de l'amour des siens, est décédée à l'âge de 81 ans, madame Réjane Lemelin, épouse de monsieur Léandre Roy. Elle était la fille de feu Paul-Uldéric Lemelin et de feu Gilberte Couture. Elle demeurait à Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 11h à 13h45.Une cérémonie sera célébrée ultérieurement lors de la disposition des cendres au Columbarium du cimetière paroissial de Saint-Raphaël. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Serge Roy (Linda Chamberland), Francis Roy (Evelyne Laflamme); ses petits-enfants : Olivier Chamberland-Roy (Jennifer Garneau-Beaudriault), Laurie Chamberland-Roy (Jasmin Ouellet), Antoine Roy, Léanne Roy et ses arrière-petits-enfants : Léa-Jade, Sophia-Rose et Laura-Lee. Elle était la sœur de : feu Réal (feu Odette Lachance, Lorraine Morin (Yvon Carrier)), Mariette (feu Joseph Bourassa), Claude (Nina Thibault), Micheline (feu Roland Bélanger), Liliane (feu Denis Lemieux, son ami Marcel Laflamme) et feu Lise. De la famille Roy, elle était la belle-sœur de : feu Léonard (feu Jeannette Lacasse), feu Gédéon (feu Rosanne Roy), feu Rosario (feu Jeanne-Aimée Bolduc), feu Yvonne (feu Jean-Robert Vaillancourt, feu Paul-Émile Jobin), feu Lucien (Doris Boutin), Ulric (Marie-Claire Despont), feu Camille (Lise Guillemette). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci sincère au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués à madame Lemelin. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région Chaudière-Appalaches 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, (Québec) G1M 3H6. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la