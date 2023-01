PRÉVOST, Aline Gignac



À la Maison d'Hélène de Montmagny le 15 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, entourée des siens, est décédée madame Aline Gignac, épouse du Dr Rémi Prévost. Elle était la fille de feu Angélina Grenier et feu Louis-Honoré Gignac. Elle était travailleuse sociale et demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :L'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles à Québec à une date ultérieure. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Josée (Marc Tanguay), Annie, François (Maude Poulin), Simon (Marie-Hélène Basque); ses petits-enfants : François (Amélie Perez) et Sophie Tanguay; Camille (Raphael Lacoste-Cordeau), Millie, Maude (Antoine Vézina) et Renaud Caron; Juliette et Viateur Prévost; Coralie (Henri Boutin), Eli (Léa Madgin), Marilou et Octavie Prévost; ses arrière-petits-enfants : Mathilde et Flavie Lacoste-Caron. Elle était la soeur de feu Louise (feu Pierre Claveau), feu Françoise, feu Pierre (Louise Girard), feu Soeur Suzanne S.F.B., feu Père André O.P., feu Thérèse (feu Alfred Tremblay); et belle-soeur de feu Léo, feu Aurèle, feu Marie-Reine, feu Lucien, feu Georges, feu Charles (Alice Michaud), feu Jean-Jacques, feu Régine, feu Louis et feu Maurice Prévost et leurs conjoints(es) respectifs(es). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins(es) et amis(es). La famille tient à remercier particulièrement Dre Michelle Boulanger, ainsi que tout le personnel de la Maison d'Hélène, pour les soins prodigués, l'empathie et l'accompagnement dans ses derniers moments. Remerciements sincères également à Dre Marie-Christine Guimont pour ses soins attentifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V4P9, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/.