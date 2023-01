COUTURE, Jean-Marc



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 6 janvier 2023, à l'âge de 95 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean-Marc Couture, époux de feu madame Alexandra Rouleau. Il était le fils de feu madame Julienne Bégin et de feu monsieur Wilfrid Couture. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil sa compagne Hélène Carrier; ses enfants Jean-René (Christine Busque) et Denis; ses petits-enfants Émilie et Louis-Étienne Couture; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de feu Yolande (feu Jacques Paris), feu Jeannine (feu Robert Thibault), feu Raymonde (feu Jacques Martel), feu Gilles (feu Jeannine Bégin), feu Thérèse (feu Hugues Ferland), feu Clermont (feu Colette Lachance), feu Simon (Lise Gagné), feu Yves (feu Claire Dussault) et Michel (feu Marthe Hallé). Il était également le beau-fils de feu Docsylva Rouleau (feu Marie-Anne Robitaille) et le beau-frère de feu Hélène, feu Anne-Marie, feu Henri-Paul (Anne-Marie Bouffard), feu David (Lyette Hubert) et Georges (feu Denyse Beaulieu). La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 9 h 30 à 12 h 30.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de Saint-David-de-l'Auberivière de Lévis. Nos sincères remerciements au personnel soignant du CHSLD Champlain Chanoine-Audet (troisième étage, Îlot D) pour leur soutien et la qualité des soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec (Québec), Téléphone : 418 657-5334, Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.