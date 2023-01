HUOT, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 25 décembre 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur André Huot, conjoint de feu dame Sylvie Tremblay. Né à L'Ange-Gardien le 25 mars 1952, il était le fils de feu dame Marie-Anna Mathieu et de feu monsieur André Huot. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Monsieur Huot laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Céline (feu Gaston Asselin), Siméon (Danielle Caron), Rémy (feu Guylaine Brisson), Daniel (Lise Letourneau), Jude (Linda Tremblay), Agathe (Yves Pichette), Luc (Jocelyne Tremblay), Guylaine (Jean Gauthier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les Funérailles sont sous la direction de :