GUÉRARD, S. Jeannette, CND

(S.S.Marie-Ange-de-Sicile)



Au Domaine Mahonia, Québec, le 13 janvier 2023, à l'âge de 95 ans dont 72 ans de vie religieuse à la Congrégation de Notre-Dame, est décédée sœur Jeannette Guérard. Elle était la fille de feu monsieur Fortunat Guérard et de feu madame Marie-Ange Pouliot de la paroisse Saint-Laurent, Ile d'Orléans.Outre les membres de sa communauté, y compris les associées de la CND, soeur Jeannette laisse dans le deuil sa soeur Thérèse (Firmin Champagne) ainsi que plusieurs neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, cousins et cousines. Soeur Jeannette est allée rejoindre dans la maison du Père ses sœurs : Marie-Ange (feu Gérard Plante), Jeanne d'Arc (feu Roméo Delisle) et ses frères : Pierre, Joseph (feu Éva Lebrun), Adolphe (feu Alice Marcoux), l'Abbé Albert, Raymond (feu Éliane Thivierge), François (feu Jeannette Lacasse) et Jean-Louis (Françoise Boissinot).Les sœurs de la CND, les parents et ami(e)s recevront les condoléances à compter de 13h. Les religieuses remercient sincèrement les prêtres ayant desservis au Domaine Mahonia pour leur assiduité à offrir l'Eucharistie quotidienne. Notre reconnaissance va également au personnel des services auxiliaires ainsi qu'au personnel soignant pour les bons soins prodigués avec respect et tendresse.