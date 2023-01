BOUTIN, Jacques



Au Centre d'hébergement de Saint-Raphaël, le 18 janvier 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jacques Boutin, époux de feu madame Gisèle Gagnon. Il était le fils de feu Philippe Boutin et de feu Imelda St-Pierre. Il demeurait à Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil, ses fils: Stéphane (Josée Maurice), feu Jérôme (Nancy Poulin), Nicolas (Nathalie Thibault); ses petits-enfants: Anthony, Coralie (Matthew O'Farrell), Jérémie; ses frères et sœurs: feu Benoit, feu Rollande (feu Jean-Paul Mercier), feu Gisèle (feu Albert Lacasse), Gilles (feu Colette Turgeon), feu Raymond (feu Denise Chabot), Lucille, Cécile (feu Émilien Morel), feu Laurent (Carole Parizeau), feu Louise (feu Luigi Cardillo), feu Jean-Guy (Murielle Lachance), Simone (Normand Larochelle), Aline (Paul Arseneault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: feu Adrien (Pierrette Bilodeau), Clément (Édith Fortier), Suzanne (Jean-Marc St-Jean), Bibianne (feu Jean-Marie Carrier), Monique (Clément Malenfant), Françoise (Gérard Marceau), Jean-Marie (Jocelyne Fecteau, Hélène (Benoit Royer); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial au personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un à la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches. La famille vous accueillera en l'Église de Saint-Anselme, 115, rue Principale, Saint-Anselme, QC,à compter de 11h.