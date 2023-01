HARVEY, Marie-Paule



Le 8 janvier 2023, à l'âge de 89 ans est décédée Mme Marie-Paule Harvey. Elle était l'épouse d'Yvon Soucy et la mère de Patrice et de Paule.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 9 h à 11 h.Outre son époux et ses enfants, elle laisse dans le deuil son gendre Yves Giguère, ses petits-enfants: Marie-Camille (Laurie-Anne), Laurence (Mathieu), Éléonore et Raphaël ainsi que ses deux arrière-petits-fils: Émile et Édouard. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Jeannette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que ses ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et ses soeurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier tout le personnel du département en gériatrie à IUCPQ ainsi que le personnel du 4ème étage du CHSLD Coté Jardins pour la bienveillance et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.