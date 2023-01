BOIES, Marlène



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 janvier 2023, à l'âge de 62 ans et 11 mois, est décédée madame Marlène Boies, fille de feu madame Claudette Maltais et de feu monsieur Maurice Boies. Elle demeurait à Québec, autrefois de Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille recevra les condoléances, à partir de 13h00. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-du-Saint-Rosaire à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son frère et sa soeur: Sylvain (Andrée Simard) et Johanne (Lise Chartier); son filleul Jean-Philippe, sa nièce Sara et ses enfants : Juliette et Arthur, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines des familles Boies et Maltais et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents : Maurice Boies et Claudette Maltais et frère Martin. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs module B de Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que du CLSC Beauport pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279 rue Sherbrooke Ouest Bureau 305, Montréal, Québec, Téléphone : 514 871-1717Courriel : info@rubanrose.org, Site web : https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/don-en-lhonneur/et à Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.caSite web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/