BRETON, Renaud



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 janvier 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Renaud Breton, époux de madame Jeannette Fortin. Il était le fils de feu Joseph-Émile Breton et de feu Adrienne Rodrigue. Il demeurait à Pintendre. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille : Karine (Patrick Pearson); ses petits-enfants : Kelly-Ann Dion, Bastien et Mariane Pearson; son arrière-petit-fils Jayden Goulet; ses frères et sœurs : Émilien (feu Esther Paquet), Martial (Louise Boucher), Gilles (Karen Paré), Ginette et Claudette (feu Joseph Goupil); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin : Pierre (Chantal Morin), Paulin (feu Ginette Guilbert), Nicole, Pierrette, feu Louisette (feu Réal Labrecque), feu Henri (Louise Paquet), feu Rock (Denise Brulotte) et feu Jean (Suzanne Guay) ainsi que ses ami(e)s proches, neveux et nièces et autres parents. La famille tient à remercier les ambulanciers et premiers répondants du Service ambulancier de Lévis, ainsi qu'à l'infirmière Marie-Claude Marcoux pour leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La famille vous accueillera au complexeà compter de 10h30.