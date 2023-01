CANTIN, Gisèle Carrier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 janvier 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Gisèle Carrier, épouse de monsieur Gérald Cantin, fille de feu Roland Carrier et de feu Lensey Morin. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean Cantin (Chantal Gilbert) et Josée Cantin; ses petites-filles : Charlie et Alyson Cantin; sa soeur : Rolande Carrier (feu Roger Roberge); ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Bruno Cantin (feu Pierrette Marier), feu Raymond Cantin (Huguette Houle), Jacques Cantin (feu Ghyslaine Côté) et Janine Cantin; la famille de feu Raymond Carrier et sa tante Colette Bergeron; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces. Sincères remerciements à l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Saint-Romuald, ainsi qu'aux infirmières de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Merci également à l'équipe des ambulanciers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera auà compter de 11 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 29 janvier à 13 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".