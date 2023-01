PELLETIER, André



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 5 janvier 2023, à l'âge de 77 ans et 6 mois, est décédé monsieur André Pelletier, époux de madame Danielle Bélanger, fils de feu madame Marie-Reine Fortier et de feu monsieur Herman Pelletier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.. Outre son épouse madame Danielle Bélanger, il laisse dans le deuil ses fils: Sébastien et Steve (Geneviève Fillion); ses petits-enfants: Philippe et Olivia; ses frères et soeurs: feu Georges (Huguette Leclerc), feu Jacques (Raymonde Nadeau), Lise (Pierre Veilleux), Claire (Denis Grantham), Ginette (Réjean Cyr), feu Jacinthe; sa belle-soeur Linda Bélanger (Steve Picknell) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la l'Hôpital Laval (IUCPQ). Des formulaires seront disponibles sur place.