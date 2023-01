Femmes en métallurgie: une formation pour diversifier la main-d’œuvre

Une nouvelle formation destinée aux femmes permettra d’augmenter leur présence dans le secteur de la métallurgie.

Cette initiative offrira à 36 femmes l’accès à une formation rémunérée, incluant un stage en milieu de travail, qui les mènera à un diplôme d’études professionnelles en Opération d’équipements de production.

Ce diplôme leur permettra d'accéder au métier d'opératrice, a précisé jeudi le Comité sectoriel de main-d’œuvre de la métallurgie du Québec (CSMO) dans un communiqué.

À l’heure actuelle, seulement 8 % de la main-d'œuvre en métallurgie au Québec est composée de femmes.

«Cette initiative vise à assurer une meilleure représentativité dans notre secteur et nous sommes persuadés que les femmes qui participeront à cette toute première cohorte verront les multiples avantages d'une carrière en métallurgie», a indiqué Marie-France Charbonneau, directrice générale du CSMO.

La formation s’échelonnera du 6 mars au 7 septembre 2023 et le recrutement est déjà en cours. En plus de la formation théorique, les candidates auront accès à des ateliers sur les métiers non traditionnels. Le programme se conclura par un stage de 480 heures à l'Aluminerie de Bécancour, située au Centre-du-Québec.