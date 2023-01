Gerard Piqué officialise sa relation avec sa nouvelle flamme sur Instagram

L'ancien sportif professionnel a partagé une photo d'eux deux sur Instagram, sans aucune légende.

Si ni l'un ni l'autre n'ont jamais commenté leur relation, Shakira, l'ex du footballeur à la retraite, s'en est chargée dans une chanson sortie ce mois-ci. Elle fait référence aux infidélités du père de son enfant, joue sur les mots, en espagnol, «pique» et «clara» et chante, à l'adresse de son ex : «Tu as troqué une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio». Dans le refrain, elle poursuit en chantant : «J’étais hors de ta ligue, c’est pourquoi tu es avec quelqu’un comme toi.»

Gerard Piqué et Shakira ont annoncé leur séparation l'été dernier, après 11 ans de relation et deux enfants, Sasha sept ans, et Milan neuf ans. Deux mois après leur rupture, l'ancien sportif a été photographié en train d’embrasser Clara Chia Marti lors d’un festival de musique en Catalogne, en Espagne.

Sept mois après, Shakira a sorti sa «revenge song», intitulée Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Le titre est un succès.

Gerard Piqué et Shakira ont conclu un accord de garde pour leurs fils en novembre et elle aurait l’intention de retourner à Miami, en Floride. Pour l'instant, elle réside toujours à Barcelone, en Espagne, et, comme elle l'indique dans son tube, «avec sa belle-famille pour voisins».

Les médias ont pu constater la semaine dernière qu'elle a fait installer un mannequin vêtu en sorcière sur son balcon qui fait face à la maison de la mère de Gerard Piqué. Shakira passe également à fond son hit, les fenêtres grandes ouvertes.