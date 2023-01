Incendie à l’incinérateur de Québec: la collecte des ordures annulée aujourd’hui

La Ville de Québec a été contrainte d’annuler la majeure partie de ses activités de collecte des ordures, ce jeudi, en raison d’une panne d’électricité et d’un incendie qui affecte les activités de l’incinérateur.

Dans un communiqué diffusé par la Ville sur l’heure du midi, on précise que «l’annulation de la collecte survient à la suite d’une panne d’électricité qui affecte les activités d’incinération et qui a provoqué un incendie dans la section des séchoirs de boues municipales.»

L’incendie, qui s’est déclaré tôt ce matin vers 6h45, a mobilisé une quarantaine de pompiers. À 8h28, on annonçait une aggravation possible mais finalement, les flammes ont été maîtrisées et le feu a été déclaré «sous contrôle» peu avant 10h. Personne n’a été blessé. Les dommages sont limités, dit-on, à certains appareils situés au 4e étage.

Dans les circonstances, pratiquement toutes les activités de collecte des ordures «de porte en porte», prévues aujourd’hui, ont dû être annulées. Elles sont reportées au jeudi suivant, à l’exception de la collecte dans les quartiers denses et historiques ainsi que les collectes de certains types de conteneurs et par grue. La collecte du bac bleu, quant à elle, se déroule comme à l’habitude.

Un arrêt prolongé?

Au moment d’écrire ces lignes, la Ville de Québec n’était toujours pas en mesure de préciser à quel moment la situation serait de retour à la normale. «Les analyses sont toujours en cours pour déterminer les délais», a-t-on précisé.

Les activités de l’incinérateur, situé sur le boulevard Montmorency dans le quartier Limoilou, avaient également dû être interrompues pendant quelques jours à la fin décembre en raison d’une panne d’électricité majeure, provoquée par une violente tempête.