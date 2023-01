Jusqu’à 13 % de hausse pour les nouveaux locataires en 2022

On peut le dire sans peur de se tromper ou de froisser le premier ministre François Legault : le Québec vit une crise du logement. C’est ce que confirme le plus récent portrait de la situation publié jeudi matin par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

« Si vous êtes un locataire, c’est très difficile de vous loger de façon abordable au Québec en ce moment », lance Francis Cortellino, économiste à la SCHL.

À 1,7 %, le taux d’inoccupation des logements au Québec est à son plus bas depuis 2003. Il était de 2,5 % en 2021.

Les données proviennent de l’enquête annuelle de la SCHL menée en octobre dernier.

Même au seuil d’équilibre de 3 % il y a quelques années, « de nombreux locataires avaient de la misère à se loger à un prix qui a du sens en fonction de leurs revenus ».

« Avec les taux qui baissent, il y a plus de locataires qui vivent une crise car ils ne trouvent pas de logement qu’ils peuvent se payer », observe l’économiste.

Car cette diminution pousse bien sûr les loyers à la hausse. Pour un 4 1⁄2, la moyenne est maintenant de 975 $ au Québec, en hausse de 5,5 %.

On parle de 1022 $ à Montréal, de de 947 $ à Québec, de 1269 $ à Gatineau, de 1250 $ à Saint-Sauveur, de 850 $ à Granby.

Les locataires du Québec qui n’ont pas déménagé en 2022 payent leur 4 1⁄2 915 $ en moyenne (+ 3,6 %) contre 1145 $ pour ceux qui viennent d’emménager (+ 13 %).

Le Québec compte 924 000 logements – les duplex sont exclus –, dont 620 000 se trouvent dans la grande région de Montréal.

La crise partout au Québec

La situation n’est guère meilleure quand on sort de la région métropolitaine.

Le taux de logements inoccupés est tombé à 0,8 % à Gatineau, à 0,9 % à Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières et à 1,5 % à Québec.

« Dans les grands appartements familiaux de 3 chambres à coucher et plus, le taux est de 0,1 % à Saguenay et de 0,2 % à Gatineau », fait remarquer le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

La pénurie de logements touche l’ensemble des régions du Québec, souligne l’organisme.

« Nous ne sommes pas loin de la tempête parfaite, si on prend également en considération le nombre élevé d’évictions dues à la spéculation. L’année qui commence sera extrêmement difficile pour le droit au logement, partout au Québec », a déclaré Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU.