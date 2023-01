La nature à travers 400 ans de musique

Avec le concert-événement Eden, présenté sur cinq continents et qui s’arrêtera au Québec, la mezzo-soprano américaine Joyce DiDonato qualifie ce projet comme étant le plus ambitieux de toute sa carrière.

Inspiré par la nature, ce spectacle qui réunit 400 années de musique classique et contemporaine sera de passage, dimanche, à la Salle Wilfrid-Pelletier à Montréal et lundi au Palais Montcalm à Québec.

« C’est la chose la plus ambitieuse que j’ai fait en carrière », a-t-elle avoué, lors d’un entretien téléphonique.

Joyce DiDonato est accompagné, sur scène, par les 25 musiciens de l’ensemble baroque italien il Pomo d’oro. Dans chaque ville visitée, un chœur d’enfants monte sur scène à la fin du spectacle pour la pièce Seeds of Hope.

Entre 2016 et 2019, lors de sa tournée In War and Peace, la chanteuse lyrique a été accompagnée par une citation du compositeur américain Jonathan Larson. Une phrase qui dit que le contraire du mot « guerre » n’est pas la paix, mais la création.

« Cette citation m’a amenée à regarder le monde autour de moi et à m’assurer d’y ajouter du positif et de la créativité. On fait face à beaucoup de problèmes en ce moment et particulièrement à propos de l’environnement, du climat et aussi du climat social qui nous entoure », a-t-elle raconté.

Joyce DiDonato a réuni des pièces des 17e, 18e, 19e, 20e et 21e siècles écrites par 11 compositeurs et qui ont un lien avec la nature.

« On réalise que la nature a servi d’inspiration pour les plus grandes œuvres musicales écrites au cours des 400 dernières années. Les grands créateurs se sont toujours tournés vers la nature pour essayer de comprendre notre place en tant qu’humains », a-t-elle mentionné.

Qualité d’écoute

La mezzo-soprano originaire de Prairie Village au Kansas, qu’on a vue dans l’opéra contemporain The Hours, est particulièrement fière de cette fresque qui défie et brise les codes et conventions associés au monde de la musique classique.

« Je constate une qualité d’écoute exceptionnelle durant les concerts. C’est comme un état de méditation. J’aime aussi voir l’impact que ce spectacle a sur les visages des enfants qui participent sur scène. Je les vois revivre et s’animer d’une façon extraordinaire. Ils ont l’impression de faire partie d’un tout et que leurs voix sont entendues. Ça, c’est quelque chose d’incroyable et ça contribue à changer le monde », a-t-elle fait savoir.

Cette tournée en cours depuis 2022, avec 54 villes visitées, se terminera en 2024.

« J’ai voulu créer un lieu où les gens peuvent rêver et vivre une connexion avec la musique qu’ils entendent et à travers des éclairages immersifs et différents des concerts plus traditionnels. Chaque auditeur peut y retirer sa propre interprétation. On a tous la capacité de créer notre monde et celui qui est autour de nous. C’est le grand message derrière ce spectacle et les musiques invitent à cet état », a précisé la mezzo-soprano américaine.