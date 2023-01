Ligue américaine: l'ancien choix de 2e tour du CH Zach Fucale s’accroche à son rêve

Zach Fucale a vécu des hauts et des bas depuis le début de sa carrière. À certains moments, le gardien aurait eu toutes les raisons de baisser les bras et d’accrocher ses jambières. Il a plutôt décidé de faire montre de persévérance.

Photo d'archives, Martin Chevalier

L’an dernier, après sept ans de dur labeur, le Québécois a été en mesure de disputer ses premiers matchs dans la LNH. L’ancien choix de deuxième tour du Canadien en 2013 a été l’une des belles histoires de la saison 2021-2022.

Au cours de la saison estivale, les Capitals de Washington ont fait un ménage important chez leurs gardiens. Vitek Vanecek (New Jersey), Ilya Samsonov (Toronto) et Phoenix Copley (Los Angeles) ont quitté l’organisation en l’espace de quelques semaines.

Lindgren lui ravit le poste

À ce moment-là, on croyait que la porte s’ouvrirait à Fucale pour un poste régulier dans la LNH. Cependant, dans un geste désespéré, les Capitals ont fait signer des contrats à Darcy Kuemper et Charlie Lindgren, le 13 juillet dernier.

À la fin du camp d’entraînement, Lindgren a été préféré à Fucale. Ce dernier a dû retourner dans la Ligue américaine.

« J’ai vécu plein de choses au cours de ma carrière, a raconté Zach Fucale rencontré lors du passage des Bears de Hershey à Laval. Pour moi, d’avoir été rétrogradé n’a pas été un choc. J’ai vécu des situations pires que celle-là dans le hockey.

« La compétition est élevée partout. Il ne faut pas penser que la Ligue américaine est moins forte et que c’est facile d’y jouer. C’est très difficile de performer parce que tout le monde veut se rendre à la LNH. »

Un ancien coéquipier

Depuis le début de la saison, il se débrouille bien avec une fiche de 12-7-2, une moyenne de 2,52 et un taux d’efficacité de ,901.

Il n’en veut pas à Lindgren avec qui il a déjà joué avec le Rocket de Laval dans le passé.

« On a une super relation. Il était dans la LAH la saison dernière. Comme on peut le voir, la ligne est très mince entre la LAH et la LNH. »

Gratitude pour le métier

Au lieu de tomber dans le ressentiment, il a décidé d’avoir de la gratitude pour son métier.

Photo fournie par Bears de Hershey, Tori Hartman

« Je me sens chanceux d’être ici et de pouvoir jouer dans une ligue compétitive, a ajouté Fucale qui est maintenant âgé de 27 ans. J’ai joué dans la ECHL et j’ai eu des moments difficiles. Jouer à Hershey est un privilège.

Photo fournie par Bears de Hershey, Tori Hartman

« J’ai mérité la chance de jouer dans la LNH. Ça m’a pris des années de travail pour m’y rendre. Il faut simplement que je sois prêt si l’opportunité se présente à nouveau.

« Il n’y a aucune garantie dans le hockey. Je veux seulement mériter une autre opportunité comme celle-là. »

Avec son expérience, Fucale est bien conscient que la situation peut changer rapidement au sein d’une organisation.

« Je peux me ramasser dans la LNH très bientôt, mais aussi ça peut me prendre quelques années avant d’avoir une autre chance. En attendant, je veux continuer de jouer tout en ayant une bonne attitude. »

Savourer le moment

L’ancien gardien des Remparts de Québec et des Mooseheads de Halifax dans la LHJMQ se sent bien dans l’organisation des Capitals avec qui il dispute une troisième saison.

« La responsabilité de l’équipe [les Capitals], c’est d’avoir les meilleurs joueurs, a expliqué le natif de Laval. Les dirigeants m’aiment beaucoup dans l’organisation.

« C’est à moi de continuer de travailler et de mériter mon poste en haut. Je me sens super bien ici [à Hershey]. J’adore les entraîneurs et on travaille super bien ensemble. »

La longue route du gardien québécois au cours des cinq dernières saisons

1. Fort Wayne (ECHL) 2018-2019

34 pj | 3,18 moy. | ,894 % d’arrêt

2. Chicago (LAH) 2018-2019

5 pj | 2,51 moy. | ,909 % d’arrêt

3. Orlando (ECHL) 2019-2020

24 pj | 2,36 moy. | ,928 % d’arrêt

4. Syracuse (LAH) 2019-2020

1 pj | 3,20 moy. | ,800 % d’arrêt

5. Hershey (LAH) 2020-2021

11 pj | 1,80 moy. | ,932 % d’arrêt

6. Caroline du Sud (ECHL) 2020-2021

1 pj | 1,00 moy. | ,972 % d’arrêt

7. Washington (LNH) 2021-2022

4 pj | 1,75 moy. | ,924 % d’arrêt

8. Hershey (LAH) 2021-2022

31 pj | 2,62 moy. | ,896 % d’arrêt

9. Hershey (LAH) 2022-2023

23 pj | 2,50 moy. | ,901 % d’arrêt

10. Washington (LNH) 2022-2023