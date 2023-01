Canadien: Rafaël Harvey-Pinard et le 4e trio ont tout tenté

Mené par une soirée que les membres de son quatrième trio se rappelleront longtemps, le Canadien a chèrement vendu sa peau face aux Red Wings de Detroit.

Toutefois, bien qu’il soit revenu trois fois de l’arrière grâce à deux buts de Rafaël Harvey-Pinard et un de Michael Pezzetta, le Tricolore a tout de même dû s’avouer vaincu, 4 à 3, en prolongation.

C’est un but de Robby Fabbri, inscrit à mi-chemin de cet engagement, qui a mis un terme aux hostilités. Une fin décevante considérant que quelques secondes auparavant, Rem Pitlick avait obtenu une occasion en or de donner la victoire aux Montréalais et de conjurer le mauvais sort de ce foutu chandail bleu poudre en se présentant seul devant Ville Husso.

Fabbri a marqué sur la relance portant la fiche de Canadien à 0-5-1 avec son accoutrement des pas si grandes occasions.

Dommage, puisque ce revers est venu porter ombrage à l’excellent travail des joueurs de soutien de l’équipe.

« Ça ne me surprend pas. Ces deux gars-là, ce sont des joueurs de hockey. Ce sont des gars qui se présentent et qui travaillent. Ils ne tiennent rien pour acquis et ils méritent ce qui leur arrive. »

La première étoile

Au terme du match contre les Bruins de Boston, c’est de cette façon que Martin St-Louis avait vanté le travail d'Harvey-Pinard et d’Alex Belzile qui, bien que rappelés depuis peu, s’étaient bien tiré d’affaire contre la meilleure formation du circuit.

Jeudi soir, les deux Québécois n’ont pas fait mentir leur entraîneur. Accompagnés de Michael Pezzetta, ils ont constitué le trio le plus menaçant dans le camp des locaux.

Harvey-Pinard a été récompensé en participant aux trois buts des siens. Après s’être fait complice du but de Pezzetta, il a déjoué Husso dans la partie supérieure du filet à deux occasions. La première fois, il a poussé l’audace en le faisant pendant une infériorité numérique.

Belzile, quant à lui, a récolté deux passes, portant à quatre son total de mentions d’assistance en trois matchs depuis son rappel.

Devant pareille production, l’entraîneur-chef du Canadien n’a pas hésité à les envoyer dans la mêlée plus souvent qu’à l’habitude.

Utilisé même en prolongation, Harvey-Pinard a foulé la glace pendant 16 mins 07s, la deuxième soirée la plus occupée de sa jeune carrière.

Au terme de celle-ci, il a, sans surprise, été élu la première étoile du match. Il est donc revenu sur la patinoire, mais s’est contenté de saluer la foule sobrement.

« C’est comme un rêve d’enfance que je ne peux réaliser totalement. Tu ne peux pas être heureux après une défaite », a-t-il mentionné, une fois dans le vestiaire.

Le retour de Jake Allen

Remis d’une blessure à la main droite qui lui a fait rater près de trois semaines d’activité, Jake Allen avait émis le souhait de voir de l’action dans un match avant la longue pause du week-end des étoiles.

Il a donc repris place devant le filet du Canadien après avoir vu Samuel Montembeault obtenir les huit départs précédents.

Possiblement un peu rouillé, le gardien de 32 ans a cédé sur le tout premier tir qu’il a affronté, celui de Michael Rasmussen.

Par la suite, il a tenu le fort de belle façon. Il a finalement repoussé 37 des 41 lancers auxquels il a fait face.

Le Néo-Brunswickois a réservé ses plus beaux arrêts pour Lucas Raymond et Joe Veleno. Il a stoppé le premier à l’aide d’un superbe déplacement latéral. Il a frustré le second avec un arrêt de la mitaine. Deux arrêts survenus en début de troisième période avec un pointage égal de 3 à 3.

Jonatan Berggren et Oskar Sundqvist ont été les autres buteurs des Red Wings.

Ce qu’on a remarqué...

LE NEZ ENSANGLANTÉ

Derek Lalonde et ses joueurs en avaient long à dire aux officiels après le premier but de Rafaël Harvey-Pinard, inscrit en infériorité numérique. Sur la séquence, Lucas Raymond a dû retraiter au banc après avoir reçu le bâton de Mike Matheson sur le nez. Il semble que les arbitres aient déterminé que le défenseur du Canadien avait atteint son adversaire, de façon involontaire, à la fin de son élan pour dégager la rondelle.

DACH, LA MITRAILLE

Photo d'archives, Martin Chevalier

Kirby Dach ne s’est pas fait d’amis dans le camp des Red Wings en renversant violemment Michael Rasmussen avec un geste à la limite de la légalité. Dès les premières secondes de la deuxième période, Andrew Copp a voulu lui faire payer son geste. L’attaquant des Red Wings a été la cible d’une série de droites.

EDMUNDSON SUR LA TOUCHE

Une fois de plus, Martin St-Louis avait choisi de présenter une formation à sept défenseurs. Une stratégie qui s’est révélée profitable lorsque Joel Edmundson a dû quitter la rencontre, avant la fin de la première période, en raison d’une blessure au bas du corps. Le numéro 44 n’a effectué que trois présences sur la glace.

Ô CANADA

Il y avait un bail que Tyler Bertuzzi n’avait pas disputé un match au Canada. Seul joueur de la LNH à avoir refusé d’être vacciné contre la COVID-19, il lui était interdit de traverser la frontière. Son dernier match en sol canadien remontait au 29 février 2020, à Ottawa. Cette saison, il a raté 31 matchs en raison de diverses blessures.