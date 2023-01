Un jeune cinéaste arrêté pour le meurtre de sa mère à Montréal

Le fils de la femme poignardée à mort mercredi matin, dans le quartier Centre-Sud, à Montréal, a été arrêté par les policiers et devrait être accusé de meurtre au cours des prochaines heures.

Selon nos informations, le suspect est Emmanuel Gendron-Tardif. Il est l’un des fils de Lysane Gendron, 61 ans, dont le corps inanimé a été retrouvé mercredi vers 7 h 20, dans un logement de la rue Fullum.

À l’arrivée des policiers sur les lieux, ils ont découvert le cadavre de la mère de famille sous un meuble. Elle avait été poignardée mortellement au niveau du cou.

Le crime aurait été commis dans le logement d’Emmanuel Gendron-Tardif, un jeune cinéaste montréalais.

Gendron-Tardif avait déjà pris la fuite avant l’arrivée des policiers sur place. Il a été localisé, puis interpellé quelques heures plus tard, en bordure de l’autoroute Décarie.

C’est au terme de son interrogatoire avec les enquêteurs des crimes majeurs que ceux-ci l’ont avisé qu’il était en état d’arrestation pour le meurtre de sa mère.

Emmanuel Gendron-Tardif, qui n’a aucun antécédent judiciaire, devait comparaître au cours de la journée de jeudi, au palais de justice de Montréal, sous une accusation de meurtre.

Le présumé meurtrier est connu dans le milieu du cinéma à Montréal pour avoir entre autres réalisé trois longs-métrages.

Son dernier film, «Au grand jour», qu’il a produit avec la comédienne Léa Roy, a d’ailleurs reçu la mention du jury au Festival de films Cinémania, en novembre dernier. Le film doit prendre l’affiche en avril prochain.

Lysane Gendron travaillait depuis plusieurs années à la Ville de Laval. Elle occupait le poste de directrice adjointe au département de la culture et des loisirs.

Depuis le début de l’année 2023, trois meurtres ont été commis dans la province et dans chacun des cas, les victimes étaient des femmes.

Le 12 janvier, Nadine Flora Alinanyinyi, une immigrante camerounaise de 31 ans, a été assassinée dans son logement de Mont-Saint-Hilaire. Elle aurait été poignardée à mort.

Quelques jours plus tard, les corps d’un homme et de sa sœur ont été retrouvés dans une résidence de Vaudreuil-Dorion. La femme de 45 ans aurait été tuée par son frère et ce dernier se serait ensuite enlevé la vie.

