«Le meilleur» scénario pour l’insertion du tramway à Québec

Le conseil de quartier Saint-Sacrement estime que la Ville de Québec a choisi « le meilleur » des trois scénarios qui étaient sur la table pour l’insertion du tramway. Cela dit, l’organisme milite toujours pour le déplacement ou l’ajout d’une station du tramway dans le secteur.

« C’est le meilleur des trois scénarios. C’est celui qui répond le plus aux demandes de tout le monde. Ça ne fait pas transiter la circulation par les rues de côté. Donc, c’est plus sécuritaire. Et ça permet quand même aux automobilistes de circuler sur le boulevard René-Lévesque », a jugé Bertrand Gemme, président du conseil de quartier, aujourd'hui.

Mercredi, la Ville de Québec a décidé de revenir au scénario de 2019 pour ce secteur.

Cela inclut une plateforme du tramway au centre de la chaussée, une station avec des quais latéraux et une voie de circulation automobile dans chaque direction.

La limite de 50 km/h

Par contre, la variante de la rue partagée, qui aurait fortement limité la place et la vitesse des voitures, a été écartée.

La limite de vitesse va rester à 50 km/h dans cette portion du boulevard René-Lévesque Ouest.

« Tout le monde sait que ça va quand même baisser avec le monde qui se retrouve avec une seule voie de circulation [par direction], le tramway et les piétons qui vont traverser », a anticipé M. Gemme.

L’enjeu des stations

Par ailleurs, le conseil de quartier réclame de nouveau un « rééquilibrage » des stations dans le secteur.

Cela passe par le déplacement de la station projetée à l’intersection de l’avenue Holland et du boulevard René-Lévesque pour la placer, plus à l’ouest, à l’intersection de Marguerite-Bourgeoys, ou par l’ajout d’une station entre celles prévues à Holland et à Maguire/Painchaud.

Aux yeux de Bertrand Gemme, cela permettrait de mieux desservir les employés de la RAMQ et d’Industrielle Alliance ainsi que les résidents de la Champenoise, une résidence pour aînés à faibles et moyens revenus située à l’intersection de la rue Gérard-Morisset et du boulevard René-Lévesque Ouest.

Interrogée à ce sujet, Maude Mercier Larouche, conseillère municipale responsable du tramway, a répété aujourd'hui au Journal que le nombre et l’emplacement des stations du tramway ne changeront pas.

Cette dernière a toutefois assuré que la Ville est ouverte à discuter de divers « aménagements » pour répondre aux doléances des citoyens.

Le tramway, dont le tracé fait 19,3 km, comptera 29 stations. La distance moyenne entre les stations sera de 690 mètres.