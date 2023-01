LHJMQ: beaucoup de choses à travailler chez l’Océanic

RIMOUSKI | L’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, a mentionné que la pause d’une semaine pour le Défi des espoirs tombait bien pour sa formation qui a beaucoup de choses à travailler pour atteindre son plein potentiel.

«Nous avons énormément de choses à peaufiner. Il faut améliorer nos replis défensifs, travailler sur notre échec avant et sur nos sorties de zone et surtout passer plus de temps en zone offensive. Nous sommes à un moment crucial de la saison et il faut saisir l’opportunité du fait qu’on joue seulement deux matchs en fin de semaine pour travailler à s’améliorer. En même temps, il faut être patients. Nous avons ajouté de nouveaux gars qui doivent prendre leur place», a mentionné le coach au sortir de l’entraînement matinal des siens ce jeudi.

Serge Beausoleil estime que son équipe peut générer plus d’offensive. Il martèle que chaque présence est importante pour progresser et il répète qu’il aborde chaque match pour gagner, peu importe la qualité de l’adversaire. «Nous avons laissé deux gros points aux Sea Dogs, il y a deux semaines»,

Les Voltigeurs s’amènent

L’Océanic renouera avec l’action vendredi après cinq jours à l’entraînement en recevant les Voltigeurs de Drummondville. Les deux formations voudront mettre fin à une séquence de deux revers.

Les Voltigeurs ont remporté les deux affrontements contre l’Océanic cette saison, des gains de 3-2 à Drummondville le 28 octobre et de 5-4 en fusillade le 31 décembre à Rimouski. Depuis l’arrivée d’Éric Bélanger derrière le banc, les Voltigeurs font bien. Les retours au jeu après de longues absences de Justin Côté et de Maveric Lamoureux y sont aussi pour quelque chose.

Amener plus d’intensité

«C’est une équipe qui joue bien avec de bons joueurs. Ils ont beaucoup de vitesse. Il va falloir être plus intenses qu’eux pour l’emporter. Il faut éviter les petits passages à vide qui nous ont fait mal en fin de semaine dernière contre les Remparts», a analysé l’attaquant de 20 ans, William Dumoulin, meilleur pointeur de la formation rimouskoise avec 40 points, deux de moins que le meneur chez les Voltigeurs, Luke Woodworth, toujours dangereux contre l’Océanic.

En bref

Si le défenseur Mathys Laurent est rétabli et disponible pour les matchs de la fin de semaine, l’attaquant Jan Sprynar demeure un cas douteux. Jacob Mathieu et Maël St-Denis rateront encore quelques semaines d’action.