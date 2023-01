NFL : la bête noire de Patrick Mahomes est prête à sévir de nouveau

Les Chiefs de Kansas City retrouveront sur leur chemin les Bengals de Cincinnati en finale de l’Association américaine de la NFL, dimanche, et si le passé est garant de l’avenir, la bande du quart-arrière Joe Burrow jouera encore les trouble-fête au Arrowhead Stadium.

• À lire aussi: NFL : tout semble en règle pour Patrick Mahomes

• À lire aussi: En route vers le Super Bowl: Jalen Hurts le quart effacé

L’an passé, les deux formations ont croisé le fer à la même étape et les Bengals ont surpris leurs hôtes en comblant un retard de 18 points pour l’emporter 27 à 24 en prolongation. D’ailleurs, Burrow a gagné ses trois duels en carrière contre son vis-à-vis Patrick Mahomes, incluant celui du 4 décembre, un gain obtenu également au pointage de 27 à 24.

Conséquemment, le pivot des visiteurs se présentera au Missouri avec une confiance renouvelée, surtout que les siens ont défait les dangereux Bills de Buffalo sur leurs terres à leur dernière sortie. «Nous avons déjà vécu cela, nous possédons l’expérience. On sait quel genre de club nous affronterons. Ils constituent l’équipe à battre et nous sommes là pour cela», a-t-il commenté au quotidien «Cincinnati Enquirer».

«Je pense que notre ligne offensive est meilleure, notre défense, notre jeu au sol et nos unités spéciales aussi. Dans l’ensemble, je crois que nous représentons un groupe nettement supérieur à celui de l’an dernier, a-t-il également évalué. Nous misons sur le meilleur groupe d’entraîneurs de la ligue. On effectue les ajustements mieux que les autres. Ils ont accompli un travail incroyable afin de déterminer la façon appropriée d’attaquer.»

En feu

Les performances des Bengals sont évidemment de nature à rendre les troupes fières et bien à l’aise. Ils ont récolté 10 victoires d’affilée et n’ont pas perdu depuis le 31 octobre. En revanche, l’adversaire va bien, en dépit de l’entorse à la cheville subie par Mahomes le weekend dernier. Les Chiefs ont encaissé un seul revers à leurs 12 plus récents affrontements. Rien n’est donc gagné pour Burrow, qui croit toutefois compter sur les outils requis pour envoyer les siens au Super Bowl une nouvelle fois.

«Je me sens très bien. J’estime que la dernière campagne a aidé beaucoup de gars pour comprendre comment prendre soin de leur corps durant de longs parcours en éliminatoires. Cela fait partie de l’expérience à acquérir pour remporter ce type de match. Il ne s’agit pas seulement des enjeux sur le terrain et la présence dans un environnement hostile. Vous disputez de longues saisons et vous devez saisir comment vous auriez pu être meilleur l’an passé avec des actions différentes. Ces gars-là ont progressé et ont notre cause à cœur», a-t-il expliqué en évoquant ici ses coéquipiers.