Pour les employés de l’État: pas question d’interdire la télémédecine privée

Québec n’entend pas interdire aux employés de l’État d’avoir recours à la télémédecine privée afin d’éviter l’attente en clinique.

«Les Québécois, en ce moment, ils n’ont pas un bon accès aux services de santé; tous les Québécois, de tout le monde, on parle. Ceux qui ont accès par différents services, pourquoi aller leur enlever?», a déclaré le ministre de la Santé, Christian Dubé, en marge du caucus de la CAQ, à Laval.

M. Dubé réagissait à un article du Journal qui révélait jeudi que des employés d’organismes publics, dont Hydro-Québec et Investissement Québec, ont désormais accès à des services de télémédecine privée via l’entreprise Dialogue.

Écoutez l'entrevue avec Élise Girouard-Chantal, médecin résidente en médecine familiale et conseillère au MQRP à l’émission de Richard Martineau via QUB radio :

Depuis la pandémie, le gouvernement Legault permet également le remboursement des services de télémédecine par le réseau public, rappelle le ministre. Québec travaille également à étendre l’offre couverte par la RAMQ via une plateforme nommée Ma Santé.

Mais pas question de mettre fin à l’offre du privée, même si l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques y voit le développement d’un réseau en parallèle à celui de la santé.

Ministre responsable d’Hydro-Québec et Investissement Québec, Pierre Fitzgibbon ne souhaite pas non plus la fin de cette pratique.

Il reconnaît toutefois la nécessité de faire preuve d’équité. «Je pense que c’est une question d’équité, il va falloir que les gens aient accès. La télémédecine est là pour rester. Faut juste l’appliquer comme il faut», a-t-il commenté jeudi.

Mais pour les organismes publics, une telle offre dans le cadre des avantages sociaux permet de demeurer compétitifs face aux entreprises privées, a-t-il également fait valoir.

Plus de détails suivront...