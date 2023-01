Une dette d’entreprise qui devient personnelle

Jean, 52 ans, a perdu sa femme il y a quelques mois des suites d’une longue maladie, et se retrouve seul avec ses deux adolescents.

Cet entrepreneur de la construction autrefois prospère se retrouve très endetté. Seul actionnaire de sa compagnie, il a délaissé l’administration de ses affaires pour prendre soin de sa femme, lourdement handicapée en raison d’une maladie incurable.

«J’ai négligé de produire les déclarations de revenus et les déclarations de TPS-TVQ des trois dernières années et les soldes se sont accumulés. Ma compagnie n’opère plus depuis plus d’un an, et je suis désormais à l’emploi d’un entrepreneur en rénovation», explique Jean.

Son salaire lui permet de payer toutes ses dépenses courantes, mais son endettement personnel et à titre d’administrateur de son ancienne entreprise est beaucoup trop élevé pour qu’il puisse s’en sortir.

Responsable des dettes de la compagnie

Ayant fortement réduit les activités de sa compagnie durant la maladie de sa femme, Jean a eu recours à ses cartes de crédit (30 000$) pour pouvoir assurer le train de vie familial. Il a aussi contracté un prêt personnel (15 000$) ce qui l’amène à un total de 45 000$ de dettes. Il a également des impôts personnels encore dus pour un montant de 15 000$.

Parallèlement, sa compagnie n’a aucun actif, est insolvable et doit 57 000$ en TPS et TVQ.

«Même si son entreprise a une personnalité juridique distincte de celles de ses actionnaires, Jean est malgré tout responsable personnellement de payer la TPS et la TVQ à titre d’administrateur de la compagnie», explique Éric Lebel, syndic autorisé en insolvabilité et associé chez Raymond Chabot.

Au total, Jean se retrouve donc endetté pour un montant total de 117 000$. Il ne savait pas que lorsqu’une entreprise devient insolvable, les déductions à la source sur les salaires, les vacances des employés et les montants de TPS et TVQ devront être versés par les administrateurs de celle-ci, puisqu’ils en sont tenus personnellement responsables.

Une proposition qui libère

Le seul bien dont dispose l’ex-entrepreneur est son camion Ford de 2010, estimé à 7000$.

«Ce bien est insaisissable, car il s’agit de son outil de travail», précise Éric Lebel. Il est également propriétaire d’une maison unifamiliale évaluée à 390 000$ sur laquelle il y a encore un solde hypothécaire de 370 000$. Il a très peur de perdre la résidence familiale dans laquelle il vit avec ses deux enfants. «Il subit aussi une pression intense de la part de ses créanciers, tout en souffrant du décès de sa femme. La situation est très difficile et il vit une grande anxiété», souligne Éric Lebel.

Soucieux de rembourser le maximum possible, Jean a opté pour la proposition de consommateur. En vertu de celle-ci, il versera pendant 60 mois un montant mensuel de 750$ pour un total de 45 000$.

«Avec une faillite, il aurait déboursé 323 $ pendant 21 mois, mais il a préféré offrir davantage aux créanciers dans le but de sauver sa maison», indique Éric Lebel.

Au terme de la proposition de consommateur, le cinquantenaire sera libéré de ses 117 000$ de dettes. Cela pèsera lourd sur son dossier de crédit qui sera entaché pendant plusieurs années, mais il pourra sortir de la spirale de l’endettement et vivre son deuil le plus sereinement possible.

Sa situation financière

Actifs:

√ Maison unifamiliale: 390 000 $ (solde hypothécaire de 370 000$)

√ Camion Ford F-150 (2010): 7000$

Dettes de consommation :

√ Cartes de crédit: 30 000$

√ TPS-TVQ: 57 000$

√ Impôt personnel fédéral et provincial: 15 000$

√ Prêt personnel: 15 000$

TOTAL DES DETTES DE

CONSOMMATION: 117 000$

Revenus mensuels:

√ Salaire net: 4250$

Dépenses mensuelles

√ 3500$ (incluant hypothèque, taxes municipales, téléphone, électricité, épicerie, assurances, essence, etc.)