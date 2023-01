Une émission de NBC au Carnaval de Québec

Les charmes de la capitale seront mis en valeur sur la chaine NBC durant le Carnaval de Québec, la semaine prochaine.

La quotidienne matinale Today with Hoda and Jenna sera en effet présentée en direct du Vieux-Québec, devant public, les 2 et 3 février.

Animé par Hoda Kotb et Jenna Bush Hager, l'une des filles de l’ancien président des États-Unis, George W. Bush, ce talk-show attirait 1,6 millions de téléspectateurs selon des données de cotes d’écoute diffusés l’automne dernier.

Le tournage en nos murs de Today with Hoda and Jenna permettra de célébrer et faire rayonner « la culture vibrante du Québec et la vitalité de la Capitale-nationale », mentionne-t-on dans un communiqué de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.

Bonjour Québec, Destination Québec cité et Destination Canada commanditent la venue de ce plateau américain à Québec.