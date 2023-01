Véhicules électriques: les recharges vous coûteront bientôt plus cher

À partir du 1er février 2023, recharger son véhicule électrique aux bornes rapides du Circuit électrique va coûter 3 % plus cher.

L’augmentation du tarif horaire concernera les bornes de 24kW, 50kW, 100kW et plus, a annoncé Circuit électrique jeudi, par voie de communiqué.

En vertu du Règlement sur les tarifs d’utilisation du service public de recharge rapide pour véhicules électriques du Gouvernement du Québec, les tarifs d’utilisation des bornes rapides du Circuit électrique doivent être indexés chaque année, a expliqué l’entreprise.

Actuellement, la recharge aux bornes rapides de 24 kW est offerte à un tarif de 7,53 $ l’heure, facturé à la seconde, 12,77 $ pour les bornes de 50 kW et celle aux bornes de plus de 100 kW est identique à celui du palier de 90 à 100 kW pour les bornes de 100 kW, soit 36,87 $ l’heure, facturé à seconde, et ce, peu importe le niveau de charge de la batterie.

L’augmentation s’appliquera également aux recharges au-delà de 90 %, déjà majorées.

«L’augmentation du prix de la recharge au-delà d’une charge de 90 % de la batterie permet de libérer plus rapidement les bornes pour les autres utilisateurs et d’éviter que les bornes soient monopolisées pour des charges complètes», peut-on lire dans le communiqué.

Ce tarif sera en vigueur jusqu’à la fin des tests aux bancs d’essai, et sera révisé au moment de l’intégration permanente de ces bornes au réseau.