«You People»: Jonah Hill affronte Eddie Murphy

Julia Louis-Dreyfus et David Duchovny ont également maille à partir avec Nia Long dans cette comédie romantique irrévérencieuse.

Une relation entre Amira Mohammed (Lauren London) et Ezra Cohen (Jonah Hill) est-elle possible? Avec ce questionnement interracial comme point d’interrogation central, «You People» accumule les plaisanteries sur l’esclavage, l’holocauste, la brutalité policière et tous les autres sujets possibles sensibles du moment.

Résolument anti «politiquement correct» et anti langue de bois, «You People» ne fait pas dans la dentelle. Car, lorsque Amira et Ezra tombent amoureux l’un de l’autre et décident de se marier, leurs parents vont leur mettre de bâtons dans les roues. Si la trame narrative est classique dans les comédies romantiques, la distribution – et les dialogues – le sont moins.

Les parents d’Ezra, Shelley (Julia Louis-Dreyfus) et Arnold (David Duchovny) sont des juifs aisés de Los Angeles. Ceux d’Amira, Fatima (Nia Long) et Akbar (Eddie Murphy) sont également aisés, mais moins... et noirs. Les flammèches ne tardent pas, Akbar reprochant à son futur beau-fils de ne pas être assez bien pour sa fille, tandis que Shelley est plus que ravie d’être désormais une famille «de couleur».

L’humour est grinçant et tous les acteurs livrent leurs répliques avec un sérieux confondant, ce qui les rend encore plus mordantes. Seule – et importante – ombre au tableau, l’histoire d’amour entre Amira et Ezra, très amusante au début, se transforme rapidement en une succession de clichés éculés.