CÔTÉ, Jacinthe



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Jacinthe Côté, le 11 janvier 2023, à l'âge de 61 ans. Elle était la fille de feu Émile Côté et de feu Juliette Boucher. Elle demeurait à Québec et était native de St-Flavien. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Maurice (Mariette Hamel), Marguerite, Hector (Suzanne Croteau), Marie-Rose, feu Rosaire, Léopold, Françoise, Bernadette (Serge Guimond), Véronique, Albertine (Clermont Desprès), Hélène (André Lambert), Thérèse, Marcel; ses neveux, nièces et leurs familles, ses cousines, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention et les bons soins prodigués à notre sœur. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 27 janvier 2023 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maison Jules Dallaire (Maison Mère Mallet), 945, rue des Sœurs-de-la-Charité, Québec Qc G1R 1H8. Courriel : reception@ffjd.ca. Site web : https://www.ffjd.ca/.