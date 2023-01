1re saison ce printemps sur Noovo: «Survivor Québec» dévoile ses 20 participants

Les 20 participants de «Survivor Québec» sont maintenant connus en vue de la première saison, qui sera diffusée ce printemps sur Noovo.

Dix-neuf d’entre eux proviennent des quatre coins du Québec, mais une femme représente aussi l’Acadie, au Nouveau-Brunswick.

Le plus jeune candidat, Simon, est âgé de 21 ans et réside à Québec. Le plus âgé, Martin, 52 ans, vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. C’est la parité au sein de la cohorte, qui comprend 10 femmes et 10 hommes, et des participants sont issus de la diversité.

Noovo et Productions J expliquent dans un communiqué que le groupe représente «un large éventail d'horizons, de cultures et d'expériences» et que leur sélection a été effectuée en fonction de créer un «groupe unique».

Tous seront mis à rude épreuve pendant leur séjour de 44 jours à El Nido, sur l'île de Palawan, aux Philippines, tant sur le plan physique que sur le plan mental à travers différentes «épreuves extrêmes». Ils devront surtout être rusés pour passer à travers les éliminations.

C'est Patrice Bélanger, grand amateur de la version américaine de «Survivor», qui pilotera cette nouvelle téléréalité.

Rappelons que le vainqueur mettra la main sur une somme de 100 000 $.