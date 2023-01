2022: 9,2% de baisse moyenne des ventes

Les ventes de véhicules neufs ont chuté de 9,2% en 2022, par rapport à 2021. Une situation qui s’explique bien sûr par une pénurie de pièces et, conséquemment, de véhicules, mais aussi parce que les constructeurs automobiles sont de moins en moins séduits à l’idée de vendre au Canada. Un endroit où la faiblesse du dollar leur fait perdre beaucoup d’argent face aux ventes américaines. Et puis, il y a l’incertitude économique combinée à la hausse fulgurante du prix des véhicules, comme des taux de financement ou de location.

Évidemment, certains constructeurs se sont mieux tirés d’affaire que d’autres. C’est le cas des Américains, pour qui les ventes ont augmenté. Principalement grâce aux camionnettes pleine grandeur, lucratives et plus faciles à obtenir au Canada que certains modèles très populaires au sud de nos frontières. À preuve, des 240 325 véhicules vendus par Ford, 114 729 étaient des modèles de la Série F. General Motors, qui se situe au second rang, a écoulé pour sa part 228 003 véhicules, dont 105 559 camions Silverado/Sierra. Puis, Stellantis a vendu 75 740 camionnettes Ram, pour un total de 169 179 véhicules. Un peu moins que Toyota qui se place au troisième rang des ventes nationales, avec 175 181 véhicules, non pas sans subir toutefois une baisse de ventes de l’ordre de 12,1%.

Le duo coréen Hyundai et Kia a bien performé dans le contexte, avec des baisses respectives de 9,8% et 13,8%. Un exploit considérant la rareté de plusieurs de leurs modèles électrifiés, pour lesquels les listes d’attente ne font que s’allonger. Chez les marques de luxe allemandes, Audi se distingue avec une hausse de 1,2%, tandis que BMW et Mercedes-Benz encaissent respectivement des baisses de 9,4% et 5,3%. Les choses ont par contre été beaucoup plus difficiles pour Volkswagen qui a vu ses ventes dégringoler de 22,1%, notamment à cause de la disparition de la Golf.

Quels sont maintenant les constructeurs qui ont le plus souffert en 2022? Jaguar et Land Rover, entre autres, avec des baisses de 44,1% et 36,5%. Jaguar n'a vendu que 1 020 véhicules au pays en 2022, incluant 821 F-PACE. Également, plusieurs marques japonaises d’importance, comme Mazda (-19,8%), Nissan (-22,4%), Subaru (-22,6%) et Honda (- 30%).

Dans ce dernier cas, on explique en partie cette baisse en raison d’une transition du CR-V vers une nouvelle génération, et par la hausse prononcée des prix des modèles. La Civic, dont le prix d’entrée pour une version LX de base est désormais fixé à 28 730 $, a vu ses ventes faiblir de 31,8%, ce qui a engendré la perte de son titre de voiture la plus vendue au pays, aujourd’hui détenu par la Toyota Corolla. De son côté, le CR-V a vu ses ventes diminuer de 37%, alors qu’il se situe dans un segment de marché très en vogue.

Quelle est maintenant la marque ayant subi la plus forte hausse en 2022? Sans surprise, il s’agit de Genesis, la division de luxe de Hyundai. En effet, Genesis voit ses ventes grimper de 25,8%, dépassant ainsi celle d’Infiniti, en pleine dérive. À preuve, on n'a écoulé que 5 446 véhicules au pays en 2022, malgré l’arrivée d’une nouvelle génération du QX60, qui compte pour 41% des ventes d’Infiniti.

En terminant, bien que les chiffres de ventes de Tesla ne soient pas rendus publics, on peut imaginer qu’ils ont augmenté. Cependant, il ne faut pas se fier aux chiffres parfois avancés par le fabricant, qui sont toujours arrondis à la hausse et malheureusement impossibles à valider. En 2021, Tesla Motors mentionnait avoir vendu 12 800 Model 3, 6 400 Model Y, 1 000 Model X et 600 Model S. En somme, 20 800 véhicules. De beaux chiffres ronds, qui semblent embellir la vérité...