Analphabétisme: des parents veulent s'instruire pour aider leurs enfants

À l’occasion de la Journée d'alphabétisation familiale, des parents de Trois-Rivières veulent améliorer leurs connaissances en français écrit et parlé au Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire (COMSEP).

Des activités d'apprentissage par le jeu ont été organisé pour l'occasion.

Certains parents ont parfois de la difficulté avec l'aide aux devoirs et leçons.

«J'ai un garçon de six ans qui s'en va en première année l'an prochain alors ce serait bon d'être capable de l'aider», a expliqué Gisèle Martel pour qui la maitrise de la langue est encore un défi.

Dans les faits, pour presque 55 % de la population de la région, il est difficile de bien comprendre un texte plus long et complexe selon les statistiques de la Fondation pour l'alphabétisation qui datent de 2021.

«Il y a des personnes qui sont complètement analphabètes, qui savent à peine lire et écrire leur nom. Après, tu as des semis-fonctionnels et fonctionnels», a mentionné la coordonnatrice adjointe chez COMSEP, Marie-Josée Tardif.

En cette Journée d'alphabétisation familiale, parents et enfants ont participé à des ateliers pour affiner différentes compétences.

Selon les intervenants, 25 % de la population doit composer avec les défis qu'entraîne l'analphabétisme.