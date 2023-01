Services funéraires: Athos acquiert Memoria

Deux réseaux privés de complexes funéraires unissent leur force afin de continuer d’offrir un service de qualité dans un «environnement compétitif».

Ainsi, Athos Services Commémoratifs, le plus grand réseau privé de complexes funéraires au Québec, acquiert Memoria, un autre pilier du secteur de la grande région de Montréal.

«D’une génération à l’autre, nous devons relever de nouveaux défis dans un monde en constante transformation. Nous croyons que cette acquisition permettra à la marque Memoria de croître et de demeurer pérenne dans un environnement compétitif», a affirmé Jocelyne Dallaire-Légaré, présidente de Memoria.

Memoria, un service familial œuvrant depuis 1931, a pris une décision stratégique en se joignant au réseau Athos.

«Ma mère et moi demeurons partenaires du groupe Athos et agirons notamment à titre d’administratrices et de cheffe de la responsabilité sociale de l’entreprise», a mentionné Julia Duchastel-Légaré.

L’entreprise Athos s’est également dite satisfaite de l’acquisition de Memoria, dont l’expertise générationnelle sera «une bouffée d’air frais», selon Michel Boutin, président et directeur général d’Athos Services Commémoratifs.

«Motivée par notre désir d’offrir aux Québécois des services de la plus haute qualité tout en respectant les croyances et les coutumes de chacun, la venue de Memoria dans notre groupe nous permettra de répondre adéquatement aux besoins de notre clientèle tout en lui offrant une approche personnalisée centrée sur leurs souhaits», a-t-il souligné.