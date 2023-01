Brady Tkachuk et les «Sens» surprennent les Leafs

La bataille de l’Ontario ne s’est pas déroulée comme prévu pour les Maple Leafs de Toronto, qui ont été dominés dans une victoire de 6 à 2 des Sénateurs d’Ottawa, vendredi au Scotiabank Arena.

• À lire aussi: Le Rocket baisse pavillon en prolongation

• À lire aussi: Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Après avoir vaincu les Islanders de New York 2 à 1, mercredi, les hommes de D.J. Smith ont affiché une grande confiance face à leurs rivaux canadiens dans le duel du jour. Ils ont dirigé 34 tirs sur la cage d’Ilya Samsonov et leurs plus gros canons ont répondu présent.

Le capitaine Brady Tkachuk a fait honneur à sa réputation en connaissant un excellent match dans l’adversité. Il a d’abord inscrit son 18e filet de la saison en tout début de deuxième vingt, puis a récidivé au troisième engagement grâce à un tir parfait.

Les joueurs francophones ont aussi donné des maux de tête à l’équipe de la Ville Reine. Thomas Chabot, Derick Brassard et Claude Giroux ont tous enfilé l’aiguille dans la victoire.

Drake Batherson a aussi fait secouer les cordages pour les Sénateurs, qui devront enchaîner les victoires pour s’accrocher à leur rêve de participer aux séries éliminatoires.

Privée d’Auston Matthews, la troupe de Sheldon Keefe a tout simplement été déclassée devant ses partisans.

À son premier match dans la Ligue nationale de hockey depuis presqu’un mois, Joey Anderson a tout de même saisi sa chance en créant l’égalité au premier vingt. Anton Forsberg, auteur de 31 parades dans la victoire, a été impuissant devant son lancer des poignets véloce.

Tout feu, tout flamme depuis le début de la saison, William Nylander a aussi noirci la feuille de pointage. Il a inscrit son 27e but et 58e point de la saison, durant l'attaque massive.

Necas se donne en spectacle

Au PNC Arena, l’attaquant tchèque Martin Necas a connu une fin de match époustouflante pour mener les Hurricanes de la Caroline vers un gain de 5 à 4 en prolongation face aux Sharks de San Jose.

Avec seulement 12 secondes à faire au troisième vingt, Necas a forcé la tenue d’une prolongation après avoir été repéré par Andrei Svechnikov. Les deux jeunes attaquants ont uni leurs efforts à nouveau en période supplémentaire, lors d’une descente à deux contre un, pour donner la victoire aux leurs.

Necas a ainsi atteint le plateau des 20 buts pour la première fois de sa carrière. Il a aussi déjà établi un sommet personnel avec 44 points en 48 rencontres cette saison.

Sebastian Aho a imité Necas en inscrivant un doublé pour les «Canes». Calvin de Haan est l'autre joueur à avoir déjoué James Reimer, visé par 36 rondelles dans la défaite.

Oskar Lindblom, Nick Bonino, Michael Eyssimont et Mario Ferraro ont répliqué pour les Sharks. L’équipe californienne n’a remporté que deux de ses 11 derniers duels.