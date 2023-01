Canadien: Joel Edmundson encore blessé

Joel Edmundson a un historique de blessures avec son dos. À l’infirmerie pour plusieurs mois lors de la saison 2021-2022, Edmundson a aussi manqué les dix premiers matchs cette saison en raison d’un malaise au dos.

• À lire aussi: Canadien: «Si nous luttions pour les séries, je jouerais» - Cole Caufield

Dans l’univers du Canadien, où les cachotteries restent bien présentes avec la nature des blessures, il y a lieu de croire à une autre mauvaise nouvelle pour le défenseur originaire du Manitoba.

Blessé en première période lors du revers de 4 à 3 en prolongation contre les Red Wings, Edmundson n’a fait que trois présences pour un temps de jeu de 2 min 21 s.

À l’origine, le CH a parlé d’une blessure au bas du corps. Un jour plus tard, le diagnostic est le haut du corps.

À quelques semaines de la date limite des transactions, une autre blessure au dos pour Edmundson pourrait empêcher Kent Hughes de bouger l’une de ses cartes intéressantes.

«C’est triste pour Eddy, comme pour tous les joueurs qui se font blesser, a dit Martin St-Louis. Mais en même temps, ça procure des chances pour d’autres jeunes joueurs de manger de plus grosses minutes. Tu dois jouer la main que tu brasses. Et il y a des fois où tu dois rebrasser tes cartes.»

En 39 matchs cette saison, Edmundson a récolté six points (1 but, 5 passes) et il présente un différentiel de -21, le pire de l’équipe. Il jouait en moyenne 19 min 51 s

Sans Monahan

Il y a aussi des doutes avec l’état de santé de Sean Monahan. L’ancien des Flames de Calgary s’est absenté pour un troisième entraînement d’affilée.

Ne ratez pas l’émission de Philippe-Vincent Foisy , tous les jours dès 6 h, en direct ou en balado à QUB radio :

Absent depuis le 6 décembre en raison d’une fracture au pied droit, Monahan a manqué les 24 derniers matchs des siens.

À l’image d’Edmundson, le centre se retrouve au cœur des rumeurs de transaction. Mais les équipes désireuses d’ajouter un centre d’expérience regarderont attentivement son dossier médical puisque Monahan revenait au jeu cette saison après une opération à la hanche.

Regarder d’en haut

À quelques minutes du départ de l’équipe en train vers Ottawa, St-Louis a glissé quelques mots au sujet de Cole Caufield.

«Physiquement, si tu n’es pas capable de faire ce que tu veux faire en raison des blessures, tu peux toujours continuer à t’améliorer mentalement, a mentionné l’entraîneur en chef. Je lui en ai parlé. Il n’a pas souvent regardé ses coéquipiers de la passerelle de presse. Il a toujours joué. Ça peut être surprenant.»

«J’ai regardé des matchs d’en haut de la LNH. J’aimais ça. Je n’aimais pas ça être en dehors de la formation, mais j’aimais l’angle pour regarder la rencontre. Je pouvais voir le jeu se développer, voir les trous, voir comment les gars bougent. D’en haut, le jeu se déroule plus au ralenti. À un moment dans ta carrière, tu joues au hockey comme si tu regardes le jeu d’en haut. Ça devient plus au ralenti. Cole doit continuer à se développer mentalement. Je parlerai de hockey aussi avec lui, on regardera aussi des vidéos.»