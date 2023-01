Des frais de 10$ à ceux qui ne se présentent pas à leur réservation au restaurant

Un restaurateur de Magog, en Estrie, en a assez des groupes qui ne se présentent pas à leur réservation et va désormais imposer des frais aux absents qui n'auront pas annulé à l'avance.

Le propriétaire du Fondissimo va imposer cette mesure comme d’autres restaurateurs puisque le phénomène lui occasionne des pertes importantes.

«Le week-end dernier, j’ai un groupe de 20 qui ne s’est jamais présenté à sa réservation. C’est 20% de mon chiffre d’affaires de la soirée. Ça entraine des pertes de revenus et aussi de nourriture», a expliqué Jean-Philippe Plouffe.

Le commerçant a avisé sa clientèle via sa page Facebook que des frais de 10$ par personne qui ne se présentent pas sur une réservation d’un groupe de 8 personnes ou plus seront imposés.

«On va prendre en note le numéro de carte de crédit et après la soirée, les frais seront imposés s’il n’y a pas eu une annulation au préalable. C’est vraiment pour le principe, pour conscientiser les gens à l’importance de nous aviser s’ils ne peuvent pas se présenter.»

L’Association restauration Québec met en garde les restaurateurs par rapport à ce type de pratique.

«Présentement, c’est illégal pour un restaurant de percevoir un frais à un client qui ne se présente pas à sa réservation. Pourtant les hôtels, les salons de coiffure ou encore les cabinets de dentistes peuvent le faire. Alors nous on demande au gouvernement d’adapter la règlementation pour que nous puissions le faire également», a mentionné le porte-parole de l’organisation, Martin Vézina.

«Nous pouvons évidemment comprendre la frustration des restaurateurs. Nous invitons les citoyens à être plus vigilants et à prendre le temps d’annuler leur réservation lorsqu’ils n’ont pas l’intention de se présenter. C’est la moindre des choses et c’est surtout une question de respect pour nos entrepreneurs québécois», a-t-il ajouté.