École de la vue: Du jamais vu et ça continue!

Il y a un endroit dans le monde où, depuis 2019, une vaste offensive est menée pour dépister les troubles visuels chez les enfants de 4 et 5 ans. Il ne s’agit pas de la France, de l’Angleterre ou de la Finlande, mais c’est bien ici, au Québec! En quatre ans, les dépistages en milieu scolaire initiés par la Fondation des maladies de l’œil (FMO) et réalisés par des docteurs en optométrie, ont permis d'évaluer les yeux de 150 000 tout-petits, dont 52 500 furent référés pour un examen complet en clinique. À la lumière de ces résultats, la FMO et le Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) ont décidé de poursuivre cette merveilleuse initiative jusqu’en 2025.