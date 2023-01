Ensemble, pour la transition énergétique

Depuis des décennies, l’énergie renouvelable est au cœur de l’ADN du Québec. C’est un choix historique qui découle de nombreux gouvernements qui a positionné le Québec comme un leader mondial dans ce secteur. Alors que le Québec doit continuer à mettre en place des jalons importants pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050, ce projet devra être inclusif.

Le récent plan stratégique 2022-2026 d’Hydro-Québec fait état de la nécessité d’avoir plus de 100 TWh additionnels d’électricité renouvelable pour que le Québec atteigne la carboneutralité à l’horizon 2050, une production équivalente à plus de la moitié de la capacité de production annuelle du Québec.

De ce fait, si le Québec veut compter sur l’approvisionnement en énergie décarbonée nécessaire, il faudra agir collectivement sur plusieurs aspects.

Déploiement énergétique

L’électricité consommée chaque jour est constituée d’une multitude d’étapes soit la production, le transport et la distribution. Dans cette perspective, il faut voir l’électricité consommée dans une perspective globale qui inclut ces trois étapes pour optimiser notre apport en énergie. Le déploiement de technologies, comme le stockage d’énergie, qui maintiennent la stabilité et la sécurité du réseau, la modernisation des systèmes informatiques, l’augmentation de la résilience du réseau électrique face aux changements climatiques, le renforcement de l’autoproduction des consommateurs, l’augmentation des interconnections avec nos partenaires limitrophes et la consommation optimale de notre électricité afin de réduire la demande de pointe lorsque possible, sont toutes des avenues incontournables pour réussir notre transition énergétique.

L’ampleur et la rapidité du déploiement énergétique d’ici 2050 sera sans précédent. Sachant les objectifs planétaires ambitieux à l’égard de la carboneutralité en 2050, le contexte économique mondial, la pression actuelle sur les chaînes d’approvisionnement, le défi de la main-d’œuvre et l’expansion nécessaire du réseau électrique, il sera impératif d’assurer un déploiement énergétique prévisible et continu provenant de diverses sources d’énergie renouvelable pour réaliser la transition énergétique du Québec.

L’énergie renouvelable

Le secteur de l’industrie renouvelable est prêt à relever le défi de créer une production accrue d’électricité. Toutefois, il est essentiel que les législateurs, les autorités de réglementation et les autres décideurs concernés travaillent avec les diverses parties prenantes afin d’offrir une agilité supplémentaire dans la production d’électricité en encourageant notamment des mesures liées à l’autoproduction des consommateurs afin de bonifier le mix énergétique du Québec.

Pour mener à terme l’ensemble des projets renouvelables, il sera impératif de mobiliser les municipalités, les peuples autochtones et divers intervenants afin qu’ils s’intègrent parfaitement au paysage local et respectent les priorités des collectivités. De plus, il sera important de s’assurer que nous pourrons avoir des infrastructures adaptées à ce type de projet et une main-d’œuvre qualifiée prête à s’investir dans chacune des étapes des projets renouvelables.

Ainsi, si notre dénominateur commun est l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050, il est essentiel que l’ensemble des parties prenantes au Québec soit mobilisé pour projet de société.

Jean Habel, Directeur Québec - Canada atlantique à l’Association canadienne de l’énergie renouvelable (CanREA)

Ancien député du parti libéral du Québec