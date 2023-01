Hong Kong va rendre criminelle la possession de CBD

La possession et la vente de CBD, cette substance présente dans le cannabis, seront rendues criminelles dès le 1er février par Hong Kong, au même titre que les autres drogues dangereuses.

Quelqu’un qui aurait en sa possession de la gomme ou de l’huile de CBD pourrait devoir purger une peine d’emprisonnement jusqu’à sept ans et écoper d’une peine de 170 000 $ US, a rapporté le Globe and Mail.

La substance est reconnue pour avoir des effets positifs sur la douleur et le stress.

Le Bureau de la sécurité de Hong Kong a déclaré l’an dernier que «le CBD, dans sa forme pure, n’est pas psychoactif et n’est pas associé à un potentiel d’abus.»

Mais le bureau a aussi déclaré que les produits CBD peuvent contenir des traces de THC ou au moins des quantités «inférieures aux limites de détection de diverses méthodes analytiques.»

Les citoyens de Hong Kong sont invités depuis plusieurs semaines à remettre leurs produits de CBD à des points désignés auprès des autorités afin d’éviter de se retrouver hors-la-loi.