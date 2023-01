Immigrants irréguliers: Ça brasse au micro de Richard Martineau

C’est tout un débat qui s’est déroulé vendredi matin au micro de Richard Martineau, via QUB radio. Le célèbre animateur s’est même retrouvé à jouer le rôle d’arbitre alors qu’une joute verbale extrêmement animée a éclaté entre Jean-François Lisée et Thomas Mulcair.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’ancien chef du NPD ne partage pas du tout l’opinion de l’ancien chef du PQ.

«J’ai trouvé ça indigne de toi», a affirmé Thomas Mulcair.

Ça fait suite à la proposition de Jean-François Lisée d’envoyer en Ontario des migrants qui arrivent au Canada par le chemin Roxham.

«Tu dis : “on prend des gens et on les met dans l’autobus”. C’est la différence entre toi et moi», a pesté M. Mulcair.

Un argument auquel répond M. Lisée en affirmant que «de toute façon, on les met dans un autobus pour les envoyer à Montréal.»

Richard Martineau est un habitué de la controverse, mais généralement, c’est lui qui verse l’huile sur le feu. Dans cette chronique, ça brûlait tellement fort qu’il n’a même pas pu faire baisser la chaleur. Quand on parle d’un choc des idées...