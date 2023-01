Kei Kamara critique le manque de flexibilité du CF Montréal

Le vétéran Kei Kamara désirait fortement s’engager à long terme avec le CF Montréal, mais a dû se résigner à demander une transaction lorsque le onze montréalais a refusé de négocier les termes de son prochain contrat.

C’est ce qu’il a affirmé dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, vendredi soir.

L’attaquant de pointe de 38 ans, qui s’est entraîné avec le Bleu-Blanc-Noir vendredi, a qualifié son aventure montréalaise «d’histoire d’amour». Il a réitéré à plusieurs reprises à quel point il avait apprécié jouer et vivre dans la métropole québécoise.

Kamara souhaitait même prendre sa retraite en tant que membre de l'équipe et que sa famille, qui vit présentement aux États-Unis, s’établisse à Montréal.

Lorsqu’il a rencontré l’état-major du club, au mois d’octobre, il a reçu une offre de contrat de deux ans. Après avoir touché un maigre salaire de base de 84 000$ en 2022, il a demandé de négocier certains termes de cette nouvelle entente.

«Nous avons soumis une contre-proposition, pendant que ma femme et moi recherchions une nouvelle maison et une école pour nos enfants [à Montréal], a-t-il enchaîné. Nous nous sommes fait dire qu’il n’était pas possible de négocier. Je devais accepter l’offre sur la table.

«J’ai répondu que cette offre était insuffisante pour convaincre ma famille et moi de nous établir au Canada.»

Kamara juge qu’il a géré cette situation houleuse «avec respect» et a promis de respecter ses obligations contractuelles en attendant d’être échangé.

«Je suis encore sous contrat avec Montréal et je suis ici pour respecter cette entente. Je ferai tout ce qu’ils veulent, tant et aussi longtemps que je serai sous contrat. Je fais partie de l’équipe.»