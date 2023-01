«La cabine isolée»: 2023, l’année de Dave Bautista

À 54 ans, l’interprète de Drax dans la franchise «Gardiens de la galaxie» est en tête d’affiche du nouveau Night Shyamalan. Au total, cette année, Dave Bautista sera au générique de quatre longs métrages, dont la deuxième partie de «Dune» de Denis Villeneuve pour lequel il ne tarit pas d’éloges.

Adaptation de The Cabin at the End of the World, roman à succès de l’Américain Paul Tremblay, La cabine isolée est le premier film à mettre Dave Bautista en tête d’affiche. «C’est l’opportunité d’une vie. Je ne me fais pas offrir des rôles comme celui-ci. Tout le monde me veut dans des films d’action, et je comprends pourquoi je suis souvent mis dans une petite boîte. Mais je me bats depuis toujours pour sortir de cette boîte. Je voulais des rôles plus profonds parce que je voulais me prouver en tant qu’acteur», a expliqué l’ancien champion.

Ce rôle de Leonard – dont l’arme a été baptisée «The Sleeper» par l’équipe des accessoiristes pendant le tournage – est celui du leader d’un groupe d’étrangers qui convergent vers... une cabine isolée. À l’intérieur de celle-ci, Eric (Jonathan Groff) et son époux Andrew (Ben Aldridge) sont venus passer des vacances avec leur fille adoptive Wen (Kristen Cui). Lorsque les étrangers arrivent, ils donnent un choix horrible à la famille, celui de déterminer qui d’eux trois doit mourir afin d’éviter la fin du monde.

Une deuxième vie...

Dave Bautista a toujours rêvé de devenir acteur et a commencé à faire des apparitions au grand écran dès 2006. Et c’est son rôle de Drax dans le premier Gardiens de la galaxie en 2014 qui a fait de lui une vedette de cinéma à part entière. Avec son franc-parler, il a indiqué au magazine GQ qu’il éprouvait un «soulagement» à voir son personnage de criminel intergalactique faire sa dernière apparition le 5 mai prochain dans le troisième long métrage de la populaire franchise.

«Ça n’a pas toujours été agréable. Ce rôle était extrêmement exigeant. Le maquillage m’épuisait. Et je ne sais pas du tout si j’ai envie que Drax soit l’image que je laisse. C’est une performance ridicule et je veux faire des choses plus dramatiques, a-t-il souligné. Honnêtement, je me fous d’être une vedette de cinéma. Je ne vis pas une grande vie “glamour”. Je vis à Tampa. Je me fiche des projecteurs, je me fiche de la célébrité. Je veux juste être un meilleur acteur. Je veux le respect de mes pairs... Il s'agit de l'expérience, de savoir que j'ai accompli quelque chose.»

Il est également au générique de Parachute de Brittany Snow, le long métrage indépendant qui n’a pas encore de date de sortie et qui sera présenté dans le cadre du Festival South by Southwest en mars prochain.

Mais c’est le rôle de Rabban la bête dans la deuxième partie de Dune et dont la sortie est prévue pour le 3 novembre prochain qu’il apprécie particulièrement. Dave Bautista a rencontré Denis Villeneuve pour la première fois sur le plateau de Blade Runner 2049, sorti en 2017. «Denis a enlevé – dépouillé – tout mon physique pour ce rôle. Et il s’est vraiment concentré sur ma performance et il a fait en sorte que les gens me voient désormais sous un jour différent», a-t-il souligné.

En quête de son identité d’acteur et de la reconnaissance de l’industrie, il n’a pas hésité à dire que «si je pouvais être en première position de la feuille de service [NDLR: la “call sheet” est un document qui indique aux acteurs, placés par ordre d’importance, quelles scènes ils jouent le lendemain et à quelle heure ils doivent se présenter sur le plateau] de Denis, je ferais le film gratuitement! Je crois que c’est comme ça que je pourrais savoir si je peux être bon acteur. Denis fait sortir le meilleur de moi, il me voit sous un éclairage différent, il voit l’acteur que je veux être.»

La cabine isolée arrive dans les salles obscures de la province dès le 3 février.