La Ligue américaine de hockey (AHL), de concert avec le Rocket de Laval, tiendra la Classique des étoiles de l’AHL les 5 et 6 février prochains. Le Gala d’intronisation au Temple de la renommée de l’AHL aura également lieu à Laval le lundi 6 février.

Photos fournies par Pascale Vallée, Jean-Philippe-Bertrand, le Bureau du premier ministre, Daniel Desjardins, Patrick Benoit et photo d’archives Agence QMI

Les festivités de la Classique des Étoiles AHL se tiendront à compter du samedi 4 février. Le ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, et le maire de Laval, Stéphane Boyer, ont remis un chandail du Rocket de Laval au premier ministre François Legault.

Les Élites CLL-Repentigny M11 AA ont remporté le Tournoi provincial Bantam-Atome CLL après une victoire de 5-2 face au Bastion de Blainville.

Le camp de fantaisie des Red Sox a permis à mon collègue Jean-Philippe Bertrand de TVA Sports, qu’on voit en compagnie de Bill Mueller qui a remporté la Série mondiale en 2004, de vivre son rêve d’enfance d’être un joueur des Red Sox.

Martin Dubé et Steeve Diamond ont offert une performance vocale électrisante à couper le souffle au Frenchie’s en Floride, accompagnés du réputé guitariste Réjean Lachance, qui a fait partie du groupe de musiciens de Johnny Hallyday.­­­

La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut tiendra son événement Golf Vélo le 12 juin au prestigieux club de golf Le Maître de Mont-Tremblant. Les membres du CA de la Fondation, le Dr Frédéric Beaudry et Maude Rousseau, sont en compagnie du président d’honneur, Pierre Plouffe, et de Michel Rochon, président de la Fondation.

La dynamique chanteuse Marie-Chantal Toupin­­­ est présentement en spectacle au Thunderbird en Floride. Si vous allez faire un tour au Thunderbird, vous aurez sûrement la chance de la rencontrer même si elle n’est pas en spectacle.

L’excellent golfeur Denis Lemay, membre du CA du club de golf Le Blainvillier, a disputé plusieurs rondes en Floride avec le nouveau capitaine du club, Maurice Cayouette, qui est distributeur pour Québecor sur la Rive-Nord.