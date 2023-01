La liste d'écoute de QUB musique du 27 janvier 2023

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Cosmologie - Dumas ****

C’est sans trop s’en rendre compte que Dumas s’est mis à travailler sur Cosmologie avec son compagnon de course et ami, le réalisateur Philippe Brault. Les conversations sont vite devenues des rencontres autour des maquettes de Dumas, et celles-ci, des chansons électro-pop qui pointent une loupe sur le présent. C’est ce fil créatif tout naturel qu’on suit sur Cosmologie. On le sentait déjà en écoutant son projet instrumental à saveur «grunge du futur», Axlaustade, aux côtés de Francis Mineau et Jonathan Dauphinais: l’artiste de 43 ans se donne davantage la liberté de créer hors de ses cadres. Loin d’être pompeux, Cosmologie se démarque par une habile et confiante simplicité. Et confirme, au passage, que Dumas sait toujours comment accrocher l’oreille et faire taper du pied. Quelques preuves, notamment, dans le rythme prenant de Leitmotiv et l’intro groovy de Mouvement. Malgré les questions existentielles qui parcourent les paroles co-écrites avec Jonathan Harnois, l’album est ici et là bercé d’une brise chaude et bienfaisante, qui prend toute sa force dans les pièces instrumentales Bermudes et La mer. Un tout solide et équilibré pour un douzième album bien mené. (Mélissa Pelletier)

Flickering Lights - Mirabelle ****

L’anxiété peut avoir des airs de flamme vacillante. Mirabelle le montre bien avec Flickering Lights, cinq chansons pop à la guitare écrites en réaction au stress de la pandémie. De souvenirs d’enfance à quête de paix et d’espace, les pièces sombres et planantes - et même imprégnée d’une belle magie sur la particulièrement réussie Is It Karma? - portent aussi les touches de précieux collaborateurs: Christophe Lamarche-Ledoux (Feu doux), Warren Spicer (Plants And Animals) et son ami d’enfance Navet Confit. La riche et feutrée voix de l’artiste porte parfaitement ces états d’angoisse, les transformant même en porte ouverte vers l’apaisement. (Mélissa Pelletier)

One Day - Fucked Up ****

Le combo hardcore Torontois nous assène une enfilade de brûlots à fond la caisse truffée de nuances rythmiques insoupçonnées. Damian Abraham entonne même d’authentiques mélodies sur I Think I Might Be Weird sans renoncer à la raucité de sa voix. Bref, une cavalcade au confluent du post-hardcore et d’un rock parfois accessible. Comme dans Broken Little Boys. Mais aucun genre musical ne saurait résumer à lui seul One Day. La principale cohésion auditive de l’ensemble se trouve dans les hurlements écorchés du vocal. (Stéphane Plante)

Electrophonic Chronic - The Arcs ***1/2

Ce nouvel album du projet parallèle de Dan Auerbach des Black Keys se présente comme un amoncellement plutôt réussi d’instrumentations des plus variées. Le tout résultant en une force de frappe éparpillée pour explorer davantage une pop éthérée. Notamment sur Eyez, particulièrement trippy. Et le voyage interstellaire se perpétue avec Heaven Is A Place. Il aurait été intéressant d'entendre cet arsenal sonore se déployer à une cadence outrepassant le midtempo pour faire place à plus de tonus. (Stéphane Plante)

Farrago - La Battue *** 1/2

Le trio rennais nous offre de l’indie-pop enrobée de douces envolées de claviers sertis d’arrangements atmosphériques. Cette recette peut devenir répétitive d’un air à l’autre mais, heureusement,The Little Joys rehausse un peu la proposition avec un combiné couplets-refrains plus sautillant. Certains passages (sur Higher) sont ponctués d’harmonies vocales dépouillées, mais pleinement maîtrisées. La Battue revendique d’ailleurs son admiration pour les Beach Boys et ça s’entend. Caroline sonne telle une berceuse électro portée par la réverbération des synthés vintages. (Stéphane Plante)

