La plus vieille momie d'Égypte découverte

Des archéologues ont déterré une momie qui, à 4300 ans d’âge, pourrait être la plus vieille d’Égypte.

C’est l’archéologue Zahi Hawass et une équipe de 10 assistants qui ont fait sa découverte, à l’ombre d’une pyramide, 66 pieds sous terre.

M. Hawass, qui est aussi l’ancien ministre des Antiquités d’Égypte, s’émerveille devant la dépouille embaumée : «complète et couverte en or», a-t-il raconté à CNN, «la plus merveilleuse des découvertes.»

La momie aurait de son vivant porté le nom de Djed Sepsh et aurait été un riche homme de 35 ans.

AFP

Il reposait, environ depuis l’an 2490 avant Jésus Christ, enfoui dans un sarcophage de pierre de 25 tonnes, dont le couvercle seul en pesait cinq.

En soulevant ce lourd couvercle, raconte Zahi Hawass, son équipe et lui auraient été éblouis par «la plus vieille et la plus belle des momies, couverte en or, portant un bandeau à la tête et un bracelet à son torse, signifiant sa richesse», dit-il.

Parmi les autres trouvailles de la mission, trois statues représentant un homme, puis neuf autres derrière une porte secrète.

AFP

Un deuxième sarcophage a d’ailleurs été déterré, il sera ouvert prochainement.

L’équipe a fait sa découverte dans le complexe funéraire de Djéser, l’un des plus vieux ouvrages architecturaux en pierre de l’Égypte.

C’était un lieu de sépulture pour les proches du roi de la troisième dynastie de l’Égypte antique.