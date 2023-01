La relève se révèle: 100 000$ pour la Fondation Élan

Chez les Moreau, on peut dire que la générosité est une « recette de famille »! En philanthropie comme en affaires, les frères Pierre et Georges Moreau se sont depuis longtemps démarqués, tant par leur savoir-faire que par leur fidèle implication sociale. Pas étonnant de voir se perpétuer ces valeurs familiales transmises de père en fils; de Michel Moreau jusqu’à la toute dernière génération, soit jusqu’à Philippe et Catherine. « Nous connaissons tous au moins une personne qui a été confrontée à une situation de handicap. Cette cause nous interpelle tous », a déclaré Pierre Moreau. « Appuyer la Fondation Élan, c’est apporter un soutien à toute la collectivité » a déclaré Georges Moreau. Ce don de la famille Moreau contribuera au mieux-être de plus de 11 000 usagers de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ).