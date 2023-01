La violence dans notre société

Ma lettre s’adresse à la fois au maire de Kirkland, ma municipalité, à la mairesse de Montréal, au premier ministre du Québec, ainsi qu’au premier ministre du Canada.

Presque tous les soirs aux nouvelles locales et provinciales, nous apprenons qu’il y a eu un ou plusieurs meurtres, ou encore des attaques violentes contre certains de nos citoyens de la ville de Montréal ou des environs. Nos élus(es) nous promettent qu’ils (qu’elles) vont régler le problème en augmentant les budgets pour la sécurité publique et engager des policiers supplémentaires. Pourtant, rien ne semble changer !

La raison qui fait que rien ne change, c’est que le problème est spirituel avant toute chose. Nous avons enlevé Dieu de nos écoles publiques, de nos gouvernements et de notre société toute entière. Nos enfants comme nos adultes sont devenus des impies, des athées.

Notre société produit des films violents qu’on peut voir à la télévision, au cinéma et sur les jeux d’ordinateur. On montre ouvertement que les armes tuent beaucoup de monde et que les criminels ont le beau jeu. Après ça, on nous annonce, avec raison, qu’il faut restreindre la prolifération des armes à feu, sauf que les armes seules ne peuvent pas tuer. Comme la société elle-même a entraîné les tueurs, elle en subit les conséquences.

La Bible nous donne le grand commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si tout le monde obéissait à ce grand commandement, il n’y aurait plus de crimes.

Si nous voulons la paix, nous devons nous repentir, reconnaître Dieu comme le Créateur de l’univers et Jésus comme notre Sauveur, en même temps que reconnaître nos péchés et en demander pardon à Dieu. Cessons d’enseigner la violence et la théorie de l’évolution à la population, et mettons-nous à enseigner l’Évangile via la Bible à tous.

Avec l’amour du Christ

Je voudrais remettre les choses en perspective et vous souligner que si vous allez jeter un coup d’œil sur les statistiques parues dans les journaux du 22 novembre dernier, vous constaterez que la hausse des meurtres, à Vancouver comme à Montréal d’ailleurs, serait due en majorité aux gangs de rue. Et par la même occasion, vous serez aussi en mesure de constater que malgré son nombre de meurtres, Montréal a le plus faible taux de meurtres par arme à feu du Canada tout entier. À cet égard, de 87 meurtres en 2020, ce taux est monté à 88 en 2021. Il n’y a pas de quoi écrire à sa mère. Ce qui prouve qu’il faut se méfier des impressions données par les « unes » des journaux.

Tout en respectant vos valeurs et vos croyances, je vous signale que les religions sont historiquement loin d’avoir un parcours exemplaire en matière de lutte à la violence. On a juste à penser aux Croisades, aux guerres de religion à travers les siècles, à l’intifada et à l’Inquisition entre autres, pour s’en convaincre. Entre vous et moi, je préfère largement me fier à la théorie de l’évolution.