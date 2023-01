Le Carnaval débute dans une semaine!

Le Carnaval de Québec, en collaboration avec Loto-Québec, débute bientôt! Au programme, l’époustouflant Palais de Bonhomme et sa gigantesque tour centrale de 45 pieds, la Virée des sculptures Banque Scotia où vous pourrez admirer 100 sculptures de neige et de glace à travers la ville et le retour de la Course en canot, présentée par le gouvernement du Québec, le 5 février. Les traditionnels Défilés de nuit propageront aussi la magie carnavalesque sur la 3e Avenue dans Limoilou le 4 février dès 17 h 30 et sur Grande Allée le 11 février dès 19 h. Pour les détails, rendez-vous au carnaval.qc.ca. Le Carnaval de Québec aura lieu du 3 au 12 février 2023.